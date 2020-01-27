На Кубани высадят 1700 гектаров молодых виноградников

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:35:32+03:00

На поддержку этого направления выделил более 730 миллионов рублей

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Виноградников на Кубани станет больше. Более 730 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов в этом году потратят на посадку молодых виноградников и уход за ними. Об этом сообщают в администрации региона.

Всего будет заложено около 1700 гектаров молодых виноградников.

– Предприятия будут использовать преимущественно отечественный посадочный материал, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом минсельхозе. - У нас в регионе работают два питомниководческих хозяйства общей производственной мощностью более 4,5 миллионов штук саженцев в год.

Напомним, в конце прошлого года общая площадь виноградников в Краснодарском крае составила 27 тысяч гектаров.

- Основные расположены в Темрюкском, Крымском, Ейском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске, - добавляют в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU