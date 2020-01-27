2020-01-27T19:44:07+03:00
Туризм

Бьют все рекорды: туристы заранее раскупают летние туры в Краснодарском крае

Основной спрос на путешествия приходится на середину июня и начало сентября
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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Самый разгар зимы, а люди уже думают о летнем отпуске. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на летние туры на Черноморском побережье вырос, причем намного - по сравнению с прошлой зимой на 10-30%.

- Увеличение интереса к заблаговременному бронированию отелей Краснодарского края связывают с привлекательными ценами на отдых и разнообразием предложения, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Стоит сказать, тройка наиболее популярных курортов не меняется вот уже который год - туристы по-прежнему хотят отдыхать в Сочи, Анапе и Геленджике.

Кстати, в 2020 году отелей, которые работают по системе «все включено» и «ультра все включено» станет больше. В 2019-м отдыхающим такие услуги предоставляли 70 гостиниц, а 2020 году планируется, что работать в этом формате будут 75.

- По данным экспертов, в некоторых отелях Сочи и Анапы уже полностью забронированы отдельные даты, - говорят в администрации региона. - Связано это в том числе с проведением ряда крупных туристических событий.

Основной спрос на путешествия приходится на середину июня и начало сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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