Минздрав Кубани переведен в режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

27 Янв. 2020 2020-01-27T23:29:17+03:00

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Китайский коронавирус внес коррективы в работу кубанских медиков. Глава края Вениамин Кондратьев поручил министерству здравоохранения региона перейти в режим повышенной готовности.

- Медработники должны пройти подготовку по вопросам диагностики и лечения новой инфекции, - уточнил Вениамин Кондратьев. - Также необходимо обеспечить запас противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты для экстренной профилактики и лечения.

В местах массового скопления людей - в торговых центрах и на рынках, в кинотеатрах, театрах - проведут дополнительную дезинфекцию.

Особые меры предосторожности ввели на вокзалах и в аэропортах.

– В международных аэропортах Сочи и Краснодара уже всех пассажиров, прибывших из Китая и Таиланда, проверяют на признаки коронавируса, – добавил глава региона.

Напомним, что по последним данным, от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа в провинции Хубэй скончались уже 81 человек и заражены 2816. В России госпитализировали более 100 человек с подозрением на заражение коронавирусом нового типа. Диагноз пока не подтвердили ни у одного из них.

ИСТОЧНИК KP.RU