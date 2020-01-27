Сочинский леопард Баксан повредил лапу перед выпуском в дикую природу
С молодым самцом Баксаном, который живет в Центре восстановления леопарда на Кавказе, случилась беда. Во время подготовки к выпуску в дикую природу хищник повредил переднею лапу. Специалисы заметили это, когда леопард стал прихрамывать.
За помощью пришлось обращаться к столичному специалисту - лечить редкого пушистого прилетела ветеринар из Московского зоопарка.
Баксан в возрасте 18 месяцев уже весит 39 килограммов. Фото: Сочинский национальный парк.
- Ситуацию осложнило выпадение глубокого снега, когда активность животных снижается, а инфраструктура начинает дает сбои в работе, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского нацпарка.
Но сотрудникам Центра удалось провести необходимые манипуляции и ненадолго усыпить Баксана. Пока пушистый спал, врач взяла анализ крови, а затем провела необходимое лечение.
- Сейчас хромота существенно снизилась, - добавляют в Сочинском нацпарке. - Но мы исключили из программы молодого леопарда проведение сложных охот до его полного выздоровления.
ИСТОЧНИК KP.RU