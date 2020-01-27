Сочинский леопард Баксан повредил лапу перед выпуском в дикую природу

27 Янв. 2020 2020-01-27T23:38:12+03:00

Взятие крови на анлализ – обязательная процедура при каждом обездвиживании. Фото: Сочинский национальный парк.

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С молодым самцом Баксаном, который живет в Центре восстановления леопарда на Кавказе, случилась беда. Во время подготовки к выпуску в дикую природу хищник повредил переднею лапу. Специалисы заметили это, когда леопард стал прихрамывать.

За помощью пришлось обращаться к столичному специалисту - лечить редкого пушистого прилетела ветеринар из Московского зоопарка.

Баксан в возрасте 18 месяцев уже весит 39 килограммов. Фото: Сочинский национальный парк.

- Ситуацию осложнило выпадение глубокого снега, когда активность животных снижается, а инфраструктура начинает дает сбои в работе, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Но сотрудникам Центра удалось провести необходимые манипуляции и ненадолго усыпить Баксана. Пока пушистый спал, врач взяла анализ крови, а затем провела необходимое лечение.

- Сейчас хромота существенно снизилась, - добавляют в Сочинском нацпарке. - Но мы исключили из программы молодого леопарда проведение сложных охот до его полного выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU