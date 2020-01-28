Кубанские штангисты успешно выступили на первенстве страны
В Старом Осколе завершилось первенство России по тяжелой атлетике. Участие в соревнованиях принимали сильнейшие штангисты страны.
- Краснодарский край отправил 35 спортсменов. Борьба за медали шла в двух возрастных категориях – «15-18 лет» и «19-20 лет», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.
По итогам общекомандного зачета среди юниоров кубанские тяжелоатлеты одержали победу. Они опередили спортсменов из Подмосковья и Татарстана. Успешно выступили и кубанские юниорки.
В личном зачете на счету спортсменов из Краснодарского края 10 наград - 2 «золота», 5 серебряных медалей и 3 «бронзы».
ИСТОЧНИК KP.RU