Кубанские штангисты успешно выступили на первенстве страны

28 Янв. 2020 2020-01-28T07:32:32+03:00

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В Старом Осколе завершилось первенство России по тяжелой атлетике. Участие в соревнованиях принимали сильнейшие штангисты страны.

- Краснодарский край отправил 35 спортсменов. Борьба за медали шла в двух возрастных категориях – «15-18 лет» и «19-20 лет», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

По итогам общекомандного зачета среди юниоров кубанские тяжелоатлеты одержали победу. Они опередили спортсменов из Подмосковья и Татарстана. Успешно выступили и кубанские юниорки.

В личном зачете на счету спортсменов из Краснодарского края 10 наград - 2 «золота», 5 серебряных медалей и 3 «бронзы».

ИСТОЧНИК KP.RU