2020-01-28T07:48:51+03:00
Здоровье

В Краснодаре врачи извлекли из вены пациентки инородный предмет

Операция прошла успешно, девушка чувствует себя хорошо
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре врачи извлекли из вены пациентки инородный предметВ Краснодаре врачи извлекли из вены пациентки инородный предмет
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В Краснодаре в клиническую больницу №3 поступила 28-летняя пациентка. Она жаловалась на боли в левой паховой области. Ее направили на обследование, провели ультразвуковое дуплексное сканирование вен системы нижней полой вены, эхокардиографию сердца, а также КТ-ангиографию.

- У нее нашли нефиксированное металлическое инородное тело, начинающееся от бедренной вены и продолжающееся до полости правого предсердия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Современное оборудование, поставленное в рамках нацпроекта «Здравоохранение» позволило выявить точную локализацию и распространение предмета. Сложность случая состоит в том, что металлический проводник не фиксирован на всем протяжении и движется с током крови меняя свое положение. А это может привести к фатальным последствиям.

Девушку направили на операцию. Под рентген контролем хирурги удали металлический предмет из бедренной нижней полой вен и правого предсердия. Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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