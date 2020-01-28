В Краснодаре врачи извлекли из вены пациентки инородный предмет
В Краснодаре в клиническую больницу №3 поступила 28-летняя пациентка. Она жаловалась на боли в левой паховой области. Ее направили на обследование, провели ультразвуковое дуплексное сканирование вен системы нижней полой вены, эхокардиографию сердца, а также КТ-ангиографию.
- У нее нашли нефиксированное металлическое инородное тело, начинающееся от бедренной вены и продолжающееся до полости правого предсердия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Современное оборудование, поставленное в рамках нацпроекта «Здравоохранение» позволило выявить точную локализацию и распространение предмета. Сложность случая состоит в том, что металлический проводник не фиксирован на всем протяжении и движется с током крови меняя свое положение. А это может привести к фатальным последствиям.
Девушку направили на операцию. Под рентген контролем хирурги удали металлический предмет из бедренной нижней полой вен и правого предсердия. Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU