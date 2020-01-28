В Анапе высадили «ленинградские» дубы

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:15:52+03:00

Их вырастила из желудей от деревьев, переживших блокаду, 92-летняя Евгения Илющенко

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В Анапе новый сквер на пересечении улиц Ленина и Омелькова украсили 4 саженца дуба. Их вырастила из желудей от деревьев, переживших блокаду, 92-летняя Евгения Илющенко. Вместе с главой города Юрием Поляковым она сама приняла участие в высадке саженцев.

- Юрий Поляков поблагодарил пенсионерку за такой подарок городу и отметил, что уже через несколько лет дубы укроют сквер тенью в жаркое лето, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Инициатором акции стал депутат Совета Дмитрий Дьяконенко, который оказывает постоянную помощь в озеленении нового сквера. Он также посадил один из дубов вместе с председателем Общественной палаты Анапы Сергеем Шведко.

ИСТОЧНИК KP.RU