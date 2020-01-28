В Анапе высадили «ленинградские» дубы
В Анапе новый сквер на пересечении улиц Ленина и Омелькова украсили 4 саженца дуба. Их вырастила из желудей от деревьев, переживших блокаду, 92-летняя Евгения Илющенко. Вместе с главой города Юрием Поляковым она сама приняла участие в высадке саженцев.
- Юрий Поляков поблагодарил пенсионерку за такой подарок городу и отметил, что уже через несколько лет дубы укроют сквер тенью в жаркое лето, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
Инициатором акции стал депутат Совета Дмитрий Дьяконенко, который оказывает постоянную помощь в озеленении нового сквера. Он также посадил один из дубов вместе с председателем Общественной палаты Анапы Сергеем Шведко.
ИСТОЧНИК KP.RU