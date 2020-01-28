Краснодарские врачи провели бесплатный прием жителей Горячего Ключа

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:50:14+03:00

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В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» врачи клинической больницы №1 провели бесплатный консультативный прием в поликлинике Горячего ключа.

- Они осмотрели 764 человека. Из них кардиологами – 276, неврологами – 252, эндокринологами – 185. Было проведено 51 УЗИ. По результатам диагностического мероприятия 47 пациентов для дальнейшего обследования и лечения получили направление в НИИ-ККБ№1, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Специалисты измеряли рост, вес, артериальное давление. Сотрудники лаборатории определяли уровень глюкозы и холестерина крови. Медицинский осмотр вели кардиологи, неврологи, эндокринологи, пульмонологи и офтальмологи.

Врачи оценивали результаты обследования, определяли наличие заболевания или предрасполагающих факторов к развитию патологии сердца, назначали необходимое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU