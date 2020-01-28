Краснодарские врачи провели бесплатный прием жителей Горячего Ключа
В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» врачи клинической больницы №1 провели бесплатный консультативный прием в поликлинике Горячего ключа.
- Они осмотрели 764 человека. Из них кардиологами – 276, неврологами – 252, эндокринологами – 185. Было проведено 51 УЗИ. По результатам диагностического мероприятия 47 пациентов для дальнейшего обследования и лечения получили направление в НИИ-ККБ№1, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Специалисты измеряли рост, вес, артериальное давление. Сотрудники лаборатории определяли уровень глюкозы и холестерина крови. Медицинский осмотр вели кардиологи, неврологи, эндокринологи, пульмонологи и офтальмологи.
Врачи оценивали результаты обследования, определяли наличие заболевания или предрасполагающих факторов к развитию патологии сердца, назначали необходимое лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU