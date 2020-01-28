Новый сквер к 75-летию Победы появится в Новороссийске

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:06:20+03:00

Уже идет работа подрядных организаций и проектировщиков для реализации задуманных идей

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Новый сквер будет располагаться на территории за памятником самолету ИЛ-2 до границы особо охраняемой природной территории «Южные пруды» в Новороссийске.

Здесь планируют предусмотреть стенды с фотографиями, на которых изображены главные исторические моменты ВОВ, дизайн-элементы, комплексное освещение, ограждения и инсталляции. Уже идет совместная работа с подрядными организациями и проектировщиками для реализации задуманных идей.

- Символично, что сквер к 75-летию Победы будет находиться практически напротив священного места города-героя мемориального комплекса «Малая Земля», - написал на своей странице в Instagram глава города Игорь Дяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU