В Хадыженске следователи выясняют обстоятельства пожара, в котором погибла женщина

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:06:01+03:00

Ей было 59 лет

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В ночь на 28 января в Хадыженске произошло возгорание в заброшенном доме, расположенном на улице Школьной. Соседи, заметив пожар, вызвали сотрудников МЧС. Также они стали самостоятельно пытаться потушить пламя.

- Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. В одной из комнат нашли тело 59-летней женщины. Она временно проживала в заброшенном доме. Возможной причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственным отделом СКР по Краснодарскому краю организована проверка. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. После будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU