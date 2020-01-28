28 Янв. 2020 2020-01-28T10:19:18+03:00

В Краснодаре в гипермаркете задержали мужчину, который пытался украсть телефон

Он спрятал неоплаченный товар в карман куртки

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В Краснодаре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, прибыли по сигналу «Тревога» в гипермаркет, расположенный на улице Новороссийской в Краснодаре. Они задержали мужчину, который попытался покинуть магазин, не оплатив товар.

- Мужчина решил прихватить с собой телефон. Он спрятал неоплаченный товар в карман куртки. Работник охраны, заметив по камерам видеонаблюдения факт хищения, нажал кнопку тревожной сигнализации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Для дальнейшего разбирательства 57-летннго местного жителя передали сотрудникам полиции. Предварительная сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU