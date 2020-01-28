В Краснодаре мужчина ограбил водителя такси

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:38:55+03:00

Он украл у него телефон

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В дежурную часть полиции Краснодара обратился водитель службы такси. Он рассказал, что подвозил клиентов на пересечение улиц Стасова и Селезнева. Прибыв в пункт назначения, пассажиры отказались оплачивать предоставленную им услугу, сославшись на отсутствие денег.

- Мужчина и женщина предложили заплатить после продажи ими серебряных украшений в ближайшем ломбарде. Таксист отказался, после чего клиент ударил его кулаком по лицу и похитил телефон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Полицейские установили личность предполагаемого грабителя. Это был 38-летний местный житель. Его задержали на улице Сормовской возле сервисной мастерской, куда он сдал похищенное .

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи УК РФ. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU