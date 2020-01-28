В Сочи организуют туристические маршруты по местам госпиталей времен ВОВ

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:10:35+03:00

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Тематические туристические маршруты проведут во всех районах Сочи. Жителям и гостям курорта покажут места расположения госпиталей, последний из которых был закрыт в 1947 году.

- Также расскажут о судьбах советских военнослужащих, которые там лечились. На курорте запланировано несколько историко-культурных и военно-патриотических мероприятий. Все они приурочены к 75-летней годовщине Победы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году во всех районах Кубани пройдут торжества, посвященные героическому подвигу бойцов и тружеников тыла. Так, в Новороссийске к памятному юбилею приурочат открытие нового сквера. Он будет расположен напротив мемориального комплекса «Малая Земля».

ИСТОЧНИК KP.RU