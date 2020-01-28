28 Янв. 2020 2020-01-28T11:21:35+03:00

На Кубани глав двух муниципалитетов оштрафовали за несанкционированные свалки Фото: Архив "КП"

Они не приняли мер к их ликвидации

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Щербиновского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

- Было установлено, что администрациями Щербиновского муниципалитета и Новощербиновского сельского поселения не принят комплекс мер, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок. Это повлекло загрязнение и ухудшение качества земель, на которых они расположены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки были направлены в Южное МУ Росприроднадзора. Чиновников привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Им выписали штрафы в сумме 50 тысяч рублей каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU