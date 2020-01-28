На Кубани глав двух муниципалитетов оштрафовали за несанкционированные свалки
Прокуратура Щербиновского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.
- Было установлено, что администрациями Щербиновского муниципалитета и Новощербиновского сельского поселения не принят комплекс мер, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок. Это повлекло загрязнение и ухудшение качества земель, на которых они расположены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Материалы проверки были направлены в Южное МУ Росприроднадзора. Чиновников привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Им выписали штрафы в сумме 50 тысяч рублей каждый.
ИСТОЧНИК KP.RU