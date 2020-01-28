В Сочи обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку на Черноморском побережье

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:39:17+03:00

В 2019 году на курорте было зафиксировано более 500 случаев незаконного сброса сточных вод в море

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Мероприятие, на котором обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку на Черноморском побережье, прошло в Сочи. В совещании приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

На Кубани продолжают выявлять нарушения природоохранного законодательства. В 2019 году в Сочи было зафиксировано более 500 случаев незаконного сброса сточных вод в море. По данным случаям составили протоколы и выписали штрафы.

На совещании рассмотрели вопрос водоотведения. В Сочи зафиксировано 750 километров бесхозных ливневых систем. Всего 250 километров находятся в муниципальной собственности, 350 - готовятся принять на баланс в ближайшие месяцы.

Также обсудили сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. В Сочи продолжат применять раздельный сбор мусора. С организацией, установившей ранее по городу контейнеры для сбора пластика, уже заключен договор.

ИСТОЧНИК KP.RU