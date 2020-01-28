В Сочи у Дома культуры во время драки мужчина получил ножевое ранение
Инцидент произошел еще 23 января у здания ДК по улице петрозаводской в Адлерском районе Сочи.
По сообщениям очевидцев, между двумя мужчинами началась словесная перепалка. Она переросла в поножовщину. В результате пострадал один из мужчин. Он получил удар ножом.
Потерпевшего доставили в городскую больницу. Свидетели драки сообщают, что происшествие видели даже дети.
- В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка, - сообщает «Регион Online».
Информация уточняется.
Напомним, В Краснодаре в гипермаркете задержали мужчину, который пытался украсть телефон. Он спрятал неоплаченный товар в карман куртки.
ИСТОЧНИК KP.RU