28 Янв. 2020 2020-01-28T12:03:03+03:00

В Сочи у Дома культуры во время драки мужчина получил ножевое ранение Фото: Архив "КП"

Его госпитализировали в больницу

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел еще 23 января у здания ДК по улице петрозаводской в Адлерском районе Сочи.

По сообщениям очевидцев, между двумя мужчинами началась словесная перепалка. Она переросла в поножовщину. В результате пострадал один из мужчин. Он получил удар ножом.

Потерпевшего доставили в городскую больницу. Свидетели драки сообщают, что происшествие видели даже дети.

- В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка, - сообщает «Регион Online».

Информация уточняется.

Напомним, В Краснодаре в гипермаркете задержали мужчину, который пытался украсть телефон. Он спрятал неоплаченный товар в карман куртки.

ИСТОЧНИК KP.RU