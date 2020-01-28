В Краснодаре застройщик обманул пайщиков на 66 миллионов рублей
Прокуратура Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя.
С 15 декабря 2012 года по 19 января 2016 года он собирал деньги на строительство многоэтажки в поселке Российском, на улице Альпийской, 6. У него не было необходимого разрешения, поэтому здание не могло быть сдано в эксплуатацию.
- Создавая видимость строительства, возвели три этажа дома, после чего все работы прекратили. В результате незаконных действий пострадали 72 пайщика, общий ущерб превысил 66 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Расследование уголовного дела вели СЧ СУ УМВД РФ по Краснодару. Материалы проверки направлены в Прикубанский районный суд для рассмотрения по существу.
На имущество организации в рамках предварительного расследования наложен арест.
ИСТОЧНИК KP.RU