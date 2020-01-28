2020-01-28T12:30:29+03:00
Общество

В Кореновском районе построили цех по производству вафельных стаканчиков для мороженого

Общий объем вложений в проект составил 400 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Кореновском районе построили цех по производству вафельных стаканчиков для мороженого. Соглашение о реализации проекта было подписано на РИФе в феврале 2018 года. Общий объем вложений составил 400 миллионов рублей.

- В цехе установлено оборудование, выполнены пуско-наладочные работы. Планируемая производственная мощность составит 280 миллионов штук вафельных стаканчиков в год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также завершили реализацию проекта по расширению производственных мощностей на сумму 400 миллионов рублей. Это позволит увеличить объемы выпускаемой продукции молочно-консервного комбината.

ИСТОЧНИК KP.RU

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