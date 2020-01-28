2020-01-28T13:11:40+03:00
Происшествия

На Кубани сотрудники полиции попались на взятке в 200 тысяч рублей

Они обещали местному жителю увод от уголовной ответственности
Александра ПОДУШКО
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На Кубани сотрудники полиции попались на взятке в 200 тысяч рублейНа Кубани сотрудники полиции попались на взятке в 200 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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18 января 2020 года участковый на одной из улиц в городе Гулькевичи задержал 47-летнего мужчину. При обыске у него нашли сверток с синтетическим наркотиком. Полицейский сообщил об этом оперативному сотруднику.

- В этот же день фигуранты договорились получить у местного жителя взятку. Обвиняемые потребовали у мужчины 200 тысяч рублей за увод от уголовной ответственности. Вечером обвиняемые получили требуемую сумму. После их задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении старшего участкового и оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков завели уголовное дело (пп.«а, б, в» ч.5 ст.290). Один из обвиняемых заключен под стражу, второй находится под домашним арестом. Поводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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