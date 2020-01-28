28 Янв. 2020 2020-01-28T13:18:09+03:00

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Выставка «2500 лет Боспорскому царству» пройдет в Сочи в Художественном музее. Проект художницы Ольги Хрисановой презентуют 31 января в 15:00. Выставка будет открыта до 1 марта.

- Для диалога со зрителем Ольга Хрисанова задействует художественные образы, восходящие к Древней Элладе. Линия рисунка, теплый колорит, контуры, образующие цветовые плоскости, обращены к античным орнаментам, изображениям на греческих вазах и фресках, - отметили в пресс-службе Сочинского художественного музея.

- По замыслу автора, зритель должен почувствовать себя археологом, который находит, изучает памятник и переживает радость открытия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU