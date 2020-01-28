В Красноармейском районе охранник кладбища до смерти забил лопатой своего знакомого

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:45:27+03:00

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Следственным отделом СКР по Краснодарскому краю 60-летний местный житель подозревается в убийстве 62-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

Подозреваемый работал охранником на кладбище в станице Полтавской Красноармейского района. В ночь на 26 января к нему пришел его знакомый, с которым они стали выпивать.

Гость решил остаться ночевать в жилом вагончике охранника, но подозреваемый был против. Мужчины поссорились. Во время конфликта фигурант начал бить лопатой, граблями, а также фрагментом плитки по голове знакомого. После этого он пошел спать в свой вагончик.

Утром пострадавшего обнаружил пришедший на работу сотрудник кладбища. Он вызвал полицейских и врачей. Мужчину госпитализировали, но в этот же день потерпевший скончался.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU