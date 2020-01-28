28 Янв. 2020 2020-01-28T14:01:14+03:00

На Кубани из-за удара током уборщица осталась без двух пальцев на руке Фото: Архив "КП"

Она приблизилась к линейному распределителю подстанции

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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОАО «РЖД» за нарушение требований охраны труда по ч. 1 ст. 143 УК РФ.

13 декабря 2019 года по распоряжению подозреваемого трое сотрудников организации приступили к работе в помещении с высоковольтным оборудованием. Мужчина не выдал своим подчиненным наряд-допуск на производство работ в ячейке № 6 трансформаторной подстанции.

Одна из сотрудниц, не зная, что устройство находится под напряжением, стала убираться. Она приблизилась к линейному распределителю подстанции, ее ударило током. Женщине ампутировали 3 и 4 пальцы правой руки.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU