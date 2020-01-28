Момент погони со стрельбой по пассажирской "Газели" попал на видео
Инцидент произошел в Тбилисском районе вечра, 27 января. В дежурную часть позвонила 55-летняя местная жительница. Она ехала на автомобиле «Газ-322132». Женщина сообщила, что их преследует «ВАЗ-2110», при этом пассажир легковушки стреляет в воздух предположительно из травматического пистолета.
Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, «Газель» уже горела.
Момент погони за пассажирской "Газелью" на Кубани попал на видео.Галина КОПЫЛОВА
- Авария произошла на дороге «Тбилисская-Нововладимировская», - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Легковушка, совершая обгон, наехала на ограждение, после чего влетела в «Газ-322132». От удара транспортное средство опрокинулось и загорелось.
Позже выяснилось, что микроавтобус, действительно, уходил от погони. Все, что происходило на трассе, попало на видео, сообщают «Кубанские новости».
Выяснилось, что на одной из остановок в станице Архангельской у пассажиров "Газели" возник конфликт с теми, кто был в "десятке". Молодые люди, по словам свидетелей ссоры, были пьяны.
ИСТОЧНИК KP.RU