2020-01-28T15:22:39+03:00
Происшествия

Момент погони со стрельбой по пассажирской "Газели" попал на видео

Пострадали 5 человек, их госпитализировали в больницу [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: ГУ МВД по краюФото: ГУ МВД по краю
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Инцидент произошел в Тбилисском районе вечра, 27 января. В дежурную часть позвонила 55-летняя местная жительница. Она ехала на автомобиле «Газ-322132». Женщина сообщила, что их преследует «ВАЗ-2110», при этом пассажир легковушки стреляет в воздух предположительно из травматического пистолета.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, «Газель» уже горела.

Момент погони за пассажирской "Газелью" на Кубани попал на видео.Галина КОПЫЛОВА

- Авария произошла на дороге «Тбилисская-Нововладимировская», - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Легковушка, совершая обгон, наехала на ограждение, после чего влетела в «Газ-322132». От удара транспортное средство опрокинулось и загорелось.

Позже выяснилось, что микроавтобус, действительно, уходил от погони. Все, что происходило на трассе, попало на видео, сообщают «Кубанские новости».

Выяснилось, что на одной из остановок в станице Архангельской у пассажиров "Газели" возник конфликт с теми, кто был в "десятке". Молодые люди, по словам свидетелей ссоры, были пьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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