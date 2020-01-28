В январе в пожарах погибли 20 кубанцев

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:57:10+03:00

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В МЧС по Краснодарскому краю подвели печальную статистику. Пожары стали причиной гибели 20-ти человек.

- В половине случаев дом загорелся из-за непотушенной сигареты, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Часто это курение в постели.

В целом, в январе спасатели фиксируют 440 пожаров. В ведомстве рекомендуют соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем. Любая искра может стать причиной трагедии.

Кроме того, в МЧС напоминают, если вы обнаружили пожар, следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану по номеру «01» (звонок со стационарного телефона) или «101» (звонок с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU