В Краснодаре выставили на продажу квартиру в «Мавританском доме»

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:33:58+03:00

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В начале января на одном из ресурсов появилось объявление о продаже квартиры в историческом здании в центре Краснодара. За две комнаты в 42 квадратных метра собственник просит чуть больше 1,3 миллиона рублей.

В "Мавританском доме", названном так за особый стиль архитектуры, еще несколько квартир в собственности. Известно, что дом построен в 1910–1912 годах архитектором Рымаревич-Альтманским. Есть версия, что необычный стиль мастер использовал потому, что был влюблен в грузинскую княжну. Но родители знатной грузинки запретили брак с екатеринодарским инженером и увезли девушку в Тифлис. В память о возлюбленной Рымаревич-Альтманский посвятил ей эту свою работу.

Надо сказать, что реставрация фасада дома по законодательству о памятниках архитектуры в России может стоить огромных денег. У собственников квартир в нем их нет. Потому все квартиры, когда-то поделенные на коммунальные, скорее всего, рано или поздно уйдут с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU