2020-01-28T17:33:58+03:00
Общество

В Краснодаре выставили на продажу квартиру в «Мавританском доме»

Купить ее можно за 1,3 миллиона рублей
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
"Мавританский дом". Фото: avito.ru"Мавританский дом". Фото: avito.ru
Изменить размер текста:

В начале января на одном из ресурсов появилось объявление о продаже квартиры в историческом здании в центре Краснодара. За две комнаты в 42 квадратных метра собственник просит чуть больше 1,3 миллиона рублей.

В "Мавританском доме", названном так за особый стиль архитектуры, еще несколько квартир в собственности. Известно, что дом построен в 1910–1912 годах архитектором Рымаревич-Альтманским. Есть версия, что необычный стиль мастер использовал потому, что был влюблен в грузинскую княжну. Но родители знатной грузинки запретили брак с екатеринодарским инженером и увезли девушку в Тифлис. В память о возлюбленной Рымаревич-Альтманский посвятил ей эту свою работу.

Надо сказать, что реставрация фасада дома по законодательству о памятниках архитектуры в России может стоить огромных денег. У собственников квартир в нем их нет. Потому все квартиры, когда-то поделенные на коммунальные, скорее всего, рано или поздно уйдут с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре бассейный комплекс готов больше, чем на половину
В Краснодаре собственники сами вышли ровнять с землей скобяной квартал Сенного рынка
В Краснодаре выберут зоны для благоустройства
На Кубани упростят выплату больничных и декретных
В Краснодаре выставили на продажу квартиру в «Мавританском доме»
Студентка из Адыгеи, вернувшаяся из Китая, попала в больницу
Жителей Сочи предупредили о сильном ливне с ветром
В январе в пожарах погибли 20 кубанцев
ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций
Момент погони со стрельбой по пассажирской "Газели" попал на видео
На Кубани из-за удара током уборщица осталась без двух пальцев на руке
В Красноармейском районе охранник кладбища до смерти забил лопатой своего знакомого
Выставка «2500 лет Боспорскому царству» пройдет в Сочи
На Кубани сотрудники полиции попались на взятке в 200 тысяч рублей
В Краснодаре реставрируют памятник «Воинам-освободителям»
В Кореновском районе построили цех по производству вафельных стаканчиков для мороженого
В Краснодаре застройщик обманул пайщиков на 66 миллионов рублей