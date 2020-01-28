2020-01-28T17:49:20+03:00
Общество

На Кубани упростят выплату больничных и декретных

В регионе готовятся к прямым перечислениям пособий фонда социального страхования
Ева МУР@kp_kuban
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В Краснодарском крае, как и в ряде других регионов Российской Федерации, собираются перейти на прямые выплаты пособий по больничному, беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет и за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

- Для этого требуется подготовить техническую базу, чтобы избежать человеческого фактора, - цитирует пресс-служба администрации Кубани слова вице-губернатора Анны Миньковой.

По ее словам, система выплаты так называемых больничных, детских и декретных сейчас несовершенна. Иногда обязательные пособия не попадают адресату из-за проблем с работодателем.

Теперь работнику только нужно будет сдать документы работодателю, а тот в течении пяти дней обязан передать их в ФСС. Расчеты и начисления теперь будет производить Фонд социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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