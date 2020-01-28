В Краснодаре выберут зоны для благоустройства
Власти Краснодара предлагают проголосовать за зеленые зоны для благоустройства в 2021 году. Места для рейтингового отбора будут работать 16 февраля с 10.00 по 18.00 во всех районах города, а также в пригородных населенных пунктах. Всего откроется 57 таких пунктов. Для того, чтобы принять участие в голосовании, нужен документ, удостоверяющий личность.
Жителям кубанской столицы предлагают выбрать до пяти проектов. Те, которые получат наибольшее количество голосов, включат в программу «Формирование комфортной городской среды» (входит в национальный проект «Жильё и городская среда»). Работы по благоустройству в них начнутся в 2021 году.
Ознакомиться с полным перечнем предлагаемых для благоустройства зон можно на сайте городской администрации Краснодара. Там же указаны адреса для голосования за будущие проекты.
Где проголосовать
ул. Октябрьская, 21
ул. им. Максима Горького, 66
ул. Кожевенная, 38
ул. Парковая, 9
ул. им. Дзержинского, 105 «А»
ул. им. Урицкого, 185
просп. Чекистов, 31
ул. Бульварное Кольцо, 23
ул. Индустриальная, 28
ул. Шоссе Нефтяников, 37
ул. Старокубанская, 125
ул. Новороссийская, 178
ул. им. Селезнёва, 102
жилой массив Пашковский, ул. им. Кирова, 183/2
ул. им. Селезнёва, 134
ул. Фабричная, 5
ул. Сормовская, 12/6
ул. Уральская, 168
ул. Уральская, 196
ул. им. Игнатова, 16
ул. Трудовой Славы, 46
жилой район Пашковский, ул. 1-го Мая, 65
пос. Лорис, ул. Рязанская, 12
х. Ленина, ул. Молодёжная, 37
жилой район Новознаменский, ул. Благовещенская, 6
пос. Пригородный, 59
ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1
ст. Старокорсунская, ул. им. Ленина, 84/1
ул. им. Толбухина, 87
ул. им. 40-летия Победы, 43
ул. Зиповская, 31
пос. Берёзовый, ул. им. Профессора Малигонова, 7/1
ул. им. Профессора Рудакова, 6
ул. им. Тургенева, 221
ст. Елизаветинская, ул. им. Ленина, 52
пос. Белозёрный, 12/1
ул. им. Тургенева, 149 «А»
ул. им. Атарбекова, 38
ул. им. Героя Аверкиева А.А., 16
ул. Российская, 754
пос. Индустриальный, ул. Степная, 12
ул. им. Богдана Хмельницкого, 3
ул. им. Героя Яцкова И.В., 16
ул. им. Комарова В.М., 50
ул. им. Дунаевского И.И., 11
ул. им. Героя Яцкова И.В., 6
пос. Лазурный, ул. им. Александра Носаленко, 1/1
ул. Славянская, 28
пр. 2-й им. Стасова, 54
пр. 1-й Вишневый, 3
ул. им. Вишняковой, 69
ул. им. Братьев Дроздовых, 27
ул. Колхозная, 77
ул. Садовая, 222
ул. им. Митрофана Седина, 168/1
ул. им. Шевченко, 2
ул. Красноармейская, 30
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