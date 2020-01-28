В Краснодаре выберут зоны для благоустройства

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:03:32+03:00

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Власти Краснодара предлагают проголосовать за зеленые зоны для благоустройства в 2021 году. Места для рейтингового отбора будут работать 16 февраля с 10.00 по 18.00 во всех районах города, а также в пригородных населенных пунктах. Всего откроется 57 таких пунктов. Для того, чтобы принять участие в голосовании, нужен документ, удостоверяющий личность.

Жителям кубанской столицы предлагают выбрать до пяти проектов. Те, которые получат наибольшее количество голосов, включат в программу «Формирование комфортной городской среды» (входит в национальный проект «Жильё и городская среда»). Работы по благоустройству в них начнутся в 2021 году.

Ознакомиться с полным перечнем предлагаемых для благоустройства зон можно на сайте городской администрации Краснодара. Там же указаны адреса для голосования за будущие проекты.

Где проголосовать

ул. Октябрьская, 21

ул. им. Максима Горького, 66

ул. Кожевенная, 38

ул. Парковая, 9

ул. им. Дзержинского, 105 «А»

ул. им. Урицкого, 185

просп. Чекистов, 31

ул. Бульварное Кольцо, 23

ул. Индустриальная, 28

ул. Шоссе Нефтяников, 37

ул. Старокубанская, 125

ул. Новороссийская, 178

ул. им. Селезнёва, 102

жилой массив Пашковский, ул. им. Кирова, 183/2

ул. им. Селезнёва, 134

ул. Фабричная, 5

ул. Сормовская, 12/6

ул. Уральская, 168

ул. Уральская, 196

ул. им. Игнатова, 16

ул. Трудовой Славы, 46

жилой район Пашковский, ул. 1-го Мая, 65

пос. Лорис, ул. Рязанская, 12

х. Ленина, ул. Молодёжная, 37

жилой район Новознаменский, ул. Благовещенская, 6

пос. Пригородный, 59

ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1

ст. Старокорсунская, ул. им. Ленина, 84/1

ул. им. Толбухина, 87

ул. им. 40-летия Победы, 43

ул. Зиповская, 31

пос. Берёзовый, ул. им. Профессора Малигонова, 7/1

ул. им. Профессора Рудакова, 6

ул. им. Тургенева, 221

ст. Елизаветинская, ул. им. Ленина, 52

пос. Белозёрный, 12/1

ул. им. Тургенева, 149 «А»

ул. им. Атарбекова, 38

ул. им. Героя Аверкиева А.А., 16

ул. Российская, 754

пос. Индустриальный, ул. Степная, 12

ул. им. Богдана Хмельницкого, 3

ул. им. Героя Яцкова И.В., 16

ул. им. Комарова В.М., 50

ул. им. Дунаевского И.И., 11

ул. им. Героя Яцкова И.В., 6

пос. Лазурный, ул. им. Александра Носаленко, 1/1

ул. Славянская, 28

пр. 2-й им. Стасова, 54

пр. 1-й Вишневый, 3

ул. им. Вишняковой, 69

ул. им. Братьев Дроздовых, 27

ул. Колхозная, 77

ул. Садовая, 222

ул. им. Митрофана Седина, 168/1

ул. им. Шевченко, 2

ул. Красноармейская, 30

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