В Краснодаре собственники сами вышли ровнять с землей скобяной квартал Сенного рынка

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:32:22+03:00

Он расположен в границах улиц Октябрьской, Калинина, Кирова и Буденного

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Вопрос о сносе остатков Сенного рынка поднимался неоднократно. Речь идет о так называемом «скобяном квартале», который расположен в границах улиц Октябрьской, Калинина, Кирова и Буденного. Работы начались 9 декабря.

- Сейчас предприниматели самостоятельно продолжили демонтаж навесов и нестационарных павильонов, по которым истек срок договора аренды, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Краснодара.

Надо сказать, бывшим арендаторам в мэрии предложили альтернативу после сноса Сенного рынка. В «Экспо-Центре» Краснодара они могут занять 30 свободных торговых мест. Еще 50 торговых мест им могут предоставить в торговом комплексе на пересечении улиц имени Калинина и Каляева.

Напомним, что планируется, возвести на освободившемся участке, по-прежнему неизвестно.

- После обследования территории стало понятно, что она требует преобразования. Сейчас это хаотичное скопление ларьков, - говорят в городской администрации. - Состояние квартала очень хорошо видно, в частности, на снимках, сделанных с коптера.

ИСТОЧНИК KP.RU