2020-01-28T19:03:21+03:00
Общество

В Краснодаре бассейный комплекс готов больше, чем на половину

Он строится в районе «Баскет-холла»
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Бассейновый комплекс в Краснодаре будет построен в районе «Баскет-холла» и станет самым крупным в ЮФО. Его площадь составит 38,4 тысяч квадратных метров. Он будет оснащен детским и взрослым бассейнами с вышками. Кроме того, главным обретением этого объекта станет бассейн олимпийского уровня со всем необходимым технологическим оснащением и зрительскими трибунами.

Это позволит проводить в Краснодаре соревнования всероссийского уровня.

- Комплекс готов больше, чем на половину. Строительство идет в соответствии с графиком, - пояснили "КП" - Кубань" в профильном департаменте Краснодарского края.

Напомним, строительство спорткомплекса началось в декабре 2012 года. В 2016 году из-за банкротства подрядчика проект заморозили. Завершить его планируется в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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