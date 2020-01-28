2020-01-28T21:05:03+03:00
Общество

Следователи Кубани провели урок мужества в краснодарской школе

Они рассказали о блокаде Ленинграда
Варвара ДЫМ
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Урок мужества в кадетском классе. Фото: СУ СК РФУрок мужества в кадетском классе. Фото: СУ СК РФ
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По всей России Следственный комитет РФ проводит уроки мужества в школах. Занятия посвящены 76-летию снятия блокады Ленинграда. На уроках ребятам показывают фильм «Несломленный Ленинград», который подготовили в Следкоме. А еще читают лекции и показывают военные фотографии.

Кубанские следователи тоже провели урок мужества в одной из школ Краснодара. Они пришли в СОШ № 36 и рассказали ребятам из кадетского класса о героической обороне Ленинграда, продолжавшейся 872 дня.

- В завершение встречи кадеты поделились своими впечатлениями об услышанном, задали интересующие их вопросы и поблагодарили представителя ведомства за увлекательную лекцию, а также почтили минутой молчания память погибших, - рассказали в СУ СК РФ.

Такие встречи также прошли в Москве, Орловской области, в Кемерово, в Приморском, Алтайском, Хабаровском краях, а также в Новосибирске, Ингушетии и других регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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