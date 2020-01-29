29 Янв. 2020 2020-01-29T07:33:29+03:00

На специализированное оборудование было выделено 2,1 миллиона рублей

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На базе Варениковской больницы появилось отделение паллиативной помощи. Медучреждение получило технику по программе «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи».

Это инсуффляторы – приборы, обеспечивающие автоматическую подачу углекислого газа в брюшную полость в автоматическом режиме, обеззараживатели воздуха, инфузоматы для введения лекарств, подъемник для удерживания больных.

- На специализированное оборудование было выделено 2,1 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее в прошлом году новое оборудование за счет средств краевого бюджета установили в паллиативном отделении больницы Кореновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU