29 Янв. 2020 2020-01-29T08:15:22+03:00

В Краснодарском крае руководители двух банков обвиняются в хищении более 2 миллиардов рублей Фото: Архив "КП"

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Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и четырех членов преступного сообщества в возрасте от 36 до 49 лет. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. А 28-летнюю жительницу Московской области подозревают в незаконном образовании юридического лица.

Указанные лица с целью хищения денег создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в подконтрольных банках. С 24 марта 2014 года по 6 апреля 2017 года заключая фиктивные договоры кредитования и ценных бумаг, они похитили свыше 2 миллиардов рублей.

- Они совершили 107 финансовых операций с деньгами, легализовали 199 миллионов рублей, а также два организатора и один участник преступного сообщества пытались похитить 156 миллионов рублей, принадлежащие банку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве. Материалы направлены для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд, - добавили в прокуратуре Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU