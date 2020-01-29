В Сочи построят новый спорткомплекс

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:11:18+03:00

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К возведению нового спорткомплекса приступят до конца этого года в микрорайоне Донском в Сочи. Здесь юные местные жители смогут бесплатно заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом. Также тренировочная площадка станет доступной для всех любителей здорового образа жизни вне зависимости от возраста.

- Объект строится в рамках софинансирования. Основные средства на реализацию строительно-монтажных работ выделены из бюджета Краснодарского края. Сейчас идет отбор подрядной организации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Также в следующем году в селе Черешня Адлерского района появится универсальный спортивный комплекс, а в микрорайоне Солоники Лазаревского района - многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута.

ИСТОЧНИК KP.RU