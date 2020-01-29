29 Янв. 2020 2020-01-29T09:43:50+03:00

В Краснодаре адвокат обманул страховую компанию на 37 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

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Заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение в отношении адвоката. Его обвиняют в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В Краснодаре с августа по октябрь 2014 года, обвиняемый, являясь адвокатом, заключил от имени гражданина, состоящего на психиатрическом учете, три договора цессии с предприятиями Нижегородской области. Он получил право требовать от ОАО СК «Альянс» страховые возмещения за неурожай сельскохозяйственных культур.

Адвокат отправил в один из районных судов города исковые заявления к компании. В октябре 2014 года вынесли решение об удовлетворении требований на сумму свыше 37,8 миллионов рублей. Эти деньги в декабре 2014 года были похищены с расчетного счета ОАО СК «Альянс».

- В дальнейшем решения были отменены вышестоящим судом. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Краснодара, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU