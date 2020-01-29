2020-01-29T10:11:44+03:00
Спорт

В Сочи пройдет четвертый этап регаты Sochi Winter Cup

31 января состоятся тренировочные гонки, 1 и 2 февраля – зачетные
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи соревнования по парусному спорту пройдут с 31 января по 2 февраля в яхтенном порту «Имеретинский».

- В регате примут участие команды из разных городов России. Гонки проходят на парусных яхтах GP 26. Лидерами сезона по итогам прошедших этапов являются команды MSC, «На волне» и Fun Sail, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

31 января яхтсменам предстоят тренировочные гонки, 1 и 2 февраля – зачетные. Кроме того, для участников мероприятий запланированы лекции по парусному спорту.

Напомним, в Сочи построят новый спорткомплекс. К его возведению приступят до конца этого года в микрорайоне Донском в Сочи. Здесь юные местные жители смогут бесплатно заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом. Также тренировочная площадка станет доступной для всех любителей здорового образа жизни вне зависимости от возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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