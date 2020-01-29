29 Янв. 2020 2020-01-29T10:33:02+03:00

На Кубани пять местных жителей обвиняют в кражах из железнодорожных вагонов Фото: Архив "КП"

Им грозит до пяти лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае в суд направлено уголовное дело в отношении пяти местных жителей, которые обвиняются в кражах из железнодорожных вагонов по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

- Установлено, что мужчины совершили несколько эпизодов хищений. Сорвав запорно-пломбировочное устройство, они похитили личные вещи гражданина из железнодорожного контейнера на сумму более 140 тысяч рублей, из полувагонов грузового состава вынесли черных металлов 120 тысяч рублей и чугуна на 600 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU