В Краснодаре мужчина украл мопед и продал его знакомому

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:48:02+03:00

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В полицию Краснодара обратился местный житель. Он рассказал, что на длительное время оставил мопед без присмотра во дворе ммногоэтажки, расположенной на улице 1 Мая. Сам мужчина уехал в командировку, а когда вернулся, транспорта уже не было на месте.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили на одном из сайтов объявление о продаже похищенного скутера. Они договорились о встрече с продавцом, которым оказался работник по ремонту мототехники. Он пояснил, что купил двухколесный транспорт за две тысячи рублей у своего знакомого. После задержали ранее судимого за кражи 38-летнего краснодарца.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU