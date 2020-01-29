В Краснодаре школьницу затравили из-за отказа сдать деньги на подарки

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:17:29+03:00

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К депутату Госдумы Светлане Бессараб обратилась мама школьницы. Она рассказала, что в учебном заведении №96 Краснодара затравили ее ребенка. Это произошло из-за отказа сдавать деньги на подарки.

Инцидент произошел в канун Нового года. Подарки нужны были на одном из праздничных мероприятий. Попасть на него девочка не смогла. Поэтому родители и не стали сдавать деньги.

В последний учебный день классный руководитель решила раздать подарки. Она прошла мимо девочки, вручила их другим детям, а ей сказала, что она ничего не получит. Ребенок растерялся и в слезах выбежал из школы.

- Направлен запрос в краевое министерство образования с требованием разобраться в ситуации, а также провести внутреннюю педагогическую проверку, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на депутата Государственной Думы от Краснодарского края Светлану Бессараб.

ИСТОЧНИК KP.RU