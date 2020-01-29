2020-01-29T11:31:27+03:00
Происшествия

На Кубани осудят женщину, которая убила супруга

Она ударил его ножом в грудь, когда он прилег отдохнуть на диван
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани осудят женщину, которая убила супругаНа Кубани осудят женщину, которая убила супругаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве 55-летнего супруга (ч.1 ст.105 УК РФ).

Супруги проживали в одном из домов на улице Культурной станицы Новоминской. Они часто ссорились из-за того, что супруг ее ревновал.

По версии следствия, днем 18 ноября 2019 года мужчина и женщина снова поругались на бытовой почве. Женщина взяла в руки нож и в тот момент, когда супруг лег на диван, ударила его в область грудной клетки.

- После женщина сама вызвала сотрудников полиции и скорую. Врачи констатировали смерть потерпевшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре из-за сильного задымления из школы эвакуировали детей
На Кубани осудят женщину, которая убила супруга
В Краснодаре школьницу затравили из-за отказа сдать деньги на подарки
В Краснодаре мужчина украл мопед и продал его знакомому
На Кубани пять местных жителей обвиняют в кражах из железнодорожных вагонов
В Сочи пройдет четвертый этап регаты Sochi Winter Cup
В Краснодаре адвокат обманул страховую компанию на 37 миллионов рублей
Авиадебошир, из-за которого экстренно посадили самолет в Краснодаре, пойдет под суд
В Сочи построят новый спорткомплекс
Лыжница из Сочи завоевала «серебро» международного турнира по прыжкам с трамплина
В Краснодарском крае руководители двух банков обвиняются в хищении более 2 миллиардов рублей
В порту Новороссийска госпитализировали моряка из Китая