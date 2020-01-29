На Кубани осудят женщину, которая убила супруга

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:31:27+03:00

Она ударил его ножом в грудь, когда он прилег отдохнуть на диван

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На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве 55-летнего супруга (ч.1 ст.105 УК РФ).

Супруги проживали в одном из домов на улице Культурной станицы Новоминской. Они часто ссорились из-за того, что супруг ее ревновал.

По версии следствия, днем 18 ноября 2019 года мужчина и женщина снова поругались на бытовой почве. Женщина взяла в руки нож и в тот момент, когда супруг лег на диван, ударила его в область грудной клетки.

- После женщина сама вызвала сотрудников полиции и скорую. Врачи констатировали смерть потерпевшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU