Спортсмены из Краснодара и Сочи взяли награды первенства страны по джиу-джитсу

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:11:58+03:00

В их активе «золото» и «бронза»

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В Тверской области завершилось первенство России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 16 лет. Участие в соревнования приняли 415 спортсменов из 27 субъектов страны.

- За награды боролись кубанские спортсмены. По итогам соревнований в активе представителей Юга России «золото» и «бронза», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Отличились краснодарец Данила Дронов и спортсменка из Сочи Алина Авдеева. Дронов завоевал «золото» в весовой категории «до 38 килограммов», а Авдеева получила «бронзу».

Благодаря этому результату Данила прошел отбор в национальную сборную для выступлений на международных соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU