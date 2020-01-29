Спортсмены из Краснодара и Сочи взяли награды первенства страны по джиу-джитсу
В Тверской области завершилось первенство России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 16 лет. Участие в соревнования приняли 415 спортсменов из 27 субъектов страны.
- За награды боролись кубанские спортсмены. По итогам соревнований в активе представителей Юга России «золото» и «бронза», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.
Отличились краснодарец Данила Дронов и спортсменка из Сочи Алина Авдеева. Дронов завоевал «золото» в весовой категории «до 38 килограммов», а Авдеева получила «бронзу».
Благодаря этому результату Данила прошел отбор в национальную сборную для выступлений на международных соревнованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU