2020-01-29T14:06:00+03:00
Общество

Более 1 млрд рублей направят на обновление Троицкого, Таманского и Ейского групповых водопроводов

Средства выделены из краевого бюджета
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Троицкий, Таманский и Ейский водопроводы обеспечивают ресурсом более 800 тысяч местных жителей. Объекты испытывают большую нагрузку, особенно в курортный сезон, когда количество потребителей увеличивается. Это привело к износу сетей, поэтому началась масштабная работа по их замене.

- В 2020 году выделят 1,4 миллиард рублей. Уже планируется ввод в эксплуатацию построенных участков водопроводов, подготовка проектно-сметной документации, прохождение госэкспертизы, – сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани.

- В прошлом году на ремонт было выделено более 1 миллиарда рублей, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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