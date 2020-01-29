2020-01-29T14:05:07+03:00
Общество

Освободителю Краснодара Дмитрию Шлыкову вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в ВОВ»

Также ему передали подарки
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Глава Краснодара Евгений Первышов вручил участнику ВОВ, почетному гражданину Дмитрию Шлыкову юбилейную медаль «75 лет Победы в ВОВ».

С наступающим 75-летием Великой Победы его также поздравили первый заместитель главы города Виталий Косенко и глава Западного округа Александр Кучмин.

- Шлыкова пригласили посетить строительную площадку нового мемориала защитникам Пашковской переправы, когда работы будут на завершающем этапе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Дмитрий Никитович Шлыков родился в 1922 году в Куйбышевской области. На фронт попал в 1942 году. Участвовал в боях на Северном Кавказе, в 1943 году освобождал Краснодар от немецкой оккупации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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