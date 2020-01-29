2020-01-29T13:08:37+03:00
Общество

В РАН изобрели инновационный ополаскиватель для полости рта

Средство поможет эффективнее бороться с заболеваниями
Ева МУР@kp_kuban
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Новое средство - аналог веществ в слюне человекаНовое средство - аналог веществ в слюне человекаФото: Тимур ХАНОВ
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Новое средство для ополаскивания полости рта разработано в совместно институтами биологии гена Российской академии наук (РАН) и стоматологии Сеченовского университета. Ученые анонсируют, что средство не только позволит бороться не только с зубными патологиями, но и с эрозией языка, розовым лишаем, пузырчаткой.

- Вредные для человека организмы попадают в полость рта с пищей и воздухом, селятся там в труднодоступных для зубных щеток местах, - делится ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Гольдман с NEWS.ru. - А микробиопленки защищают их от внешних воздействий.

Новый препарат для борьбы с вредоносными бактериями - аналог слюны человека. В здоровом организме она содержит лизоцим, лактоферрин, лактопероксидаза и интерфероны - естественные противомикробные вещества. Но с возрастом и при низком иммунитете, говорит Гольдман, они теряют свои свойства.

Инновационный ополаскиватель для полости рта содержит биоаналог лактоферрина человека.

Средство абсолютно биобезопасно. Оно не изменяет цвет зубов и избавляет от неприятного запаха изо рта у людей, столкнувшихся со стоматологическими проблемами.

Средство должно поступить в продажу уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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