2020-01-29T13:29:54+03:00
Общество

На Кубани с января этого года педагогам увеличат доплату за классное руководство

Она составит четыре тысячи рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае с января этого года педагогам увеличена доплата за классное руководство. Это в ходе 32-й сессии ЗСК отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Учителя будут получать четыре тысячи. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено 2 миллиарда рублей.

- А уже с 1 сентября решением главы государства Владимира Путина педагоги будут получать дополнительно выплату за классное руководство в размере пяти тысяч рублей. В общей сложности доплаты получают 26,7 тыс. педагогов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также увеличиваются пожизненные стипендии спортсменам-победителям Олимпиад и их тренерам. За «золото» выплата составит 30 тысяч рублей, за «серебро» – 25 тысяч, за «бронзу» – 20 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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