2020-01-29T15:07:01+03:00
Общество

В Краснодаре в парке имени 30-летия Победы сносят незаконное летнее кафе

Уже убирают деревянные навесы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В парке 30-летия Победы в Краснодаре сносят летнее кафе «Простоквашино». В администрации краевого центра уточнили, что постройка была незаконной. На демонтаж павильона, мангала и шести навесов уйдет несколько дней.

- Решением Арбитражного суда Краснодарского края договор аренды был расторгнут. Собственник освободил территорию и приостановил деятельность кафе, при этом строение не демонтировал — сейчас его сносят уже как незаконное. Земельный участок станет продолжением зеленой зоны парка, — сказал заместитель начальника управления муниципального контроля Юрий Былино.

Напомним, 27 января в Краснодаре снесли летнее кафе в районе аграрного университета на улице Тульской.

- В городе специалисты управления муниципального контроля совместно с МУП «Парки, инвестиции, туризм» продолжают работу по анализу участков и строений в границах парков. Они изучают их правовой статус, имеющуюся документацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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