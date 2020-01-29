В центре Краснодара выгуливали двух слонов
Днем 29 января в центре Краснодара заметили прогуливающихся слонов. Двух животных вывели на улицу около цирка. Слоны сразу же привлекли внимание очевидцев, которые достали камеры и стали снимать увиденное.
Все дело в том, что в Краснодарском цирке с 1 февраля начнутся выступления цирка слонов дрессировщика Алекса Гертнера. Не исключено, крупнейших травоядных жители краевого центра увидят на улицах города еще не раз.
В центре Краснодара выгуливают слонов.Видео: Юрий Пикула
Кроме того, в программе цирка лошади и пони, верблюды и гуси, а также рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, самый сильный человек России и Азии Фахриддин Ахназаров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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