2020-01-29T14:41:22+03:00
Общество

В центре Краснодара выгуливали двух слонов

Необычную картину сняли горожане в районе цирка
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Юрий ПикулаФото: Юрий Пикула
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Днем 29 января в центре Краснодара заметили прогуливающихся слонов. Двух животных вывели на улицу около цирка. Слоны сразу же привлекли внимание очевидцев, которые достали камеры и стали снимать увиденное.

Все дело в том, что в Краснодарском цирке с 1 февраля начнутся выступления цирка слонов дрессировщика Алекса Гертнера. Не исключено, крупнейших травоядных жители краевого центра увидят на улицах города еще не раз.

В центре Краснодара выгуливают слонов.Видео: Юрий Пикула

Кроме того, в программе цирка лошади и пони, верблюды и гуси, а также рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, самый сильный человек России и Азии Фахриддин Ахназаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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