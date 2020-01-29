На Кубани Герои России, Советского Союза, их вдовы будут получать 30 тысяч рублей в месяц

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:57:19+03:00

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил увеличить ежемесячные выплаты Героям России, Советского Союза, а также их вдовам. Весной прошлого года они стали получать 15 и 8 тысяч рублей.

На сегодняшнем заседании краевого парламента губернатор внес законопроект об увеличении этих сумм до 30 тысяч рублей ежемесячно.

В настоящий момент в Краснодарском крае проживает 16 Героев Советского Союза, Героев РФ и 31 вдова Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы, уточнили в пресс-службе администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU