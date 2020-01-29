В Ушаковке отметили двухсотлетие открытия Антарктиды

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:04:39+03:00

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Главным спикером мероприятия стал Почетный президент Русского географического общества, академик РАН, нобелевский лауреат Владимир Котляков.

В течение двух дней участники форума прослушали выступления выдающихся учёных современности, доклады военных, посетили кинолектории, круглые столы, выставки и экскурсии, продолжившиеся бурными обсуждениями в кулуарах. Неслучайно местом проведения форума была избрана новороссийская Ушаковка. Великий русский мореплаватель Михаил Лазарев вместе с Фаддеем Беллинсгаузеном в 1820 году открыли Антарктиду, а спустя 18 лет Лазарев стал ещё и одним из трех основателей Новороссийска.

В ходе форума курсанты ГМУ им. Ф.Ф.Ушакова встретились с известным российским писателем, автором книг из серии «Жизнь замечательных людей» Ильей Родимцевым. Речь на встрече шла не только об открытии шестого материка, но и о выдающейся персоне адмирала Лазарева – мореплавателе, исследователе, созидателе, полководце. Ребята проявили огромный интерес к этой страницы российской истории. Именно этого, по мнению председателя Краснодарского регионального отделения Российского географического общества Ивана Чайки, и добивались организаторы.

- Основная цель Лазаревского форума – не только привлечь внимание широкой общественности к деятельности одного из первооткрывателей Антарктиды, но и напомнить о выдающихся результатах советских и российских исследований материка, - подчеркнул Иван Чайка.