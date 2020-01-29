Стоимость аренды земли в Краснодаре для крупных инвесторов снижена в 25 раз

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:08:31+03:00

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Землю в аренду для крупных инвестпроектов в Краснодаре будут предоставлять по льготной ставке – всего 0,1% от кадастровой стоимости вместо существующих 2,5%. Городские власти таким образом намерены поспособствовать развитию промышленных парков, созданию новых производств и рабочих мест.

— Мы снижаем ставку в 25 раз, при этом бюджет не потеряет доходов, потому что от создания новых рабочих мест экономика Краснодара, бюджет города получат значительно больше, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Для получения льготы инвестор должен подтвердить намерения о строительстве предприятия не менее чем на 50 рабочих мест, либо налоговые поступления превысят один миллион рублей. Кроме того, проект должен быть реализован в обозначенные сроки. При выполнении этих условий льготная ставка будет предоставлена на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU