В Сочи на школьный автобус упало дерево

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:52:31+03:00

Детей в салоне в этот момент не было

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В Лазаревском районе дерево рухнуло на школьный автобус, который двигался по трассе Джубга – Сочи. Инцидент произошел днем 29 января. Дерево перекрыло проезжую часть, движение на некоторое время было приостановлено.

- В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров в автобусе не было, Рухнувшее дерево перекрыло проезжую часть. В 14:50 движение полностью восстановлено, - сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В салоне автобуса находился только водитель, который отвез учеников 77-й школы Лоо в поселок Атарбеково и возвращался обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU